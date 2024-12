Interposen un nou contenciós administratiu contra la construcció d'una planta solar a Ascó i la Fatarella

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos ha interposat un nou contenciós administratiu contra la desestimació del recurs presentat davant la Secretaria d'Acció Climàtica del Govern anterior en contra l'autorització de la construcció d'una planta solar a Ascó (Ribera d'Ebre) i la Fatarella (Terra Alta).

Es calcula que la central, anomenada 'Sebes', tingui 41,25 MW de potència i 89.100 panells fotovoltaics. Des del sindicat denuncien que el Govern hagi fet "cas omís" als "reiterats" advertiments i recursos presentats al llarg de tota la tramitació, apartant-se així de les "obligacions i tramitacions que estableix la Llei dels espais agraris".

Per això, defensen que no els deixen "cap més opció" que recórrer a la justícia. Unió de Pagesos critica l'anterior equip de govern i el titlla "d'irresponsable" per no haver buscat una solució ajustada al dret vigent. Consideren que ara, si la justícia anul·la l'autorització, permetria als promotors reclamar indemnitzacions pels costos i les inversions fetes.

Actualment, el sindicat ha lliurat contenciosos administratius a dotze projectes fotovoltaics, els quals sumen una inversió total de 255,55 milions d'euros. Tot i això, des d'Unió de Pagesos no descarten augmentar els casos relacionats amb l’incompliment de la Llei dels espais agraris en els pròxims dies.

Al llarg del 2024, s'han presentat al·legacions a 19 projectes fotovoltaics d'un total de 76 i hi ha presentats 23 recursos d'alçada. Pel que fa als projectes eòlics, s'han lliurat al·legacions a cinc dels set projectes tramitats a Catalunya.