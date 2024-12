Les dues unitats de la nuclear d'Ascó porten cinc setmanes aturades

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La central nuclear d'Ascó (Ribera d'Ebre) està aturada des del novembre. Són cinc setmanes de parada simultània d'Ascó I i II i set amb la unitat Ascó I aturada per fer la 30a recàrrega de combustible. Com han apuntat fonts de la propietat, la recàrrega de combustible d'Ascó I acabarà d'aquí a pocs dies i es tornarà a connectar a la xarxa.

També es preveu resoldre aviat l'avaria de l'alternador que, des de l'11 de novembre, manté sense activitat la unitat Ascó II. Aquest descens de generació d'energia nuclear ha coincidit amb l'encariment del cost del megawatt hora (MWh) durant el mes de novembre. L'electricitat, el gas i l'aigua ha sigut un dels sectors que han fet incrementar la inflació fins al 2,6%, l'últim mes, a Catalunya.

La 30a recàrrega d'Ascó I estarà llesta a final d'aquesta setmana o principi de la següent. Des del 2 de novembre, la unitat està desconnectada de la xarxa elèctrica. És una aturada programada dins dels cicles habituals d'any i mig en què es fa aquesta substitució de combustible al nucli del reactor – en aquesta ocasió, 60 elements, un terç –. També s'aprofita també per executar treballs de manteniment i millores a la planta, unes 13.000 ordres en aquesta parada, per a la qual s'incorporen un miler de treballadors.

Cinc setmanes d'aturada simultània

La unitat Ascó II també està aturada i sense produir des de l'11 de novembre. No és la primera vegada que les dues unitats s'aturen simultàniament, però és, possiblement, el període més llarg en què s'ha produït. De moment, són cinc setmanes.

Ascó II es va desconnectar de la xarxa elèctrica per una parada no programada quan es va detectar una avaria a l'alternador. L'actuació de la matriu de proteccions de l'alternador va motivar l'actuació de les proteccions del reactor, que es va aturar per seguretat, d'acord amb el disseny de la instal·lació.

Ha calgut una important reparació «en profunditat», amb canvis de grans components que ha requerit «temps», també per esbrinar que el motiu de l'avaria i l'estat de l'alternador. Des de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) preveuen que la connexió a la xarxa i la posada en marxa d'Ascó II es pugui fer en pocs dies.

Impacte en el preu de la llum

Ascó I i Ascó II injecta més de 2.000 megawatts per hora (MWh) al sistema elèctric, 1.040 MWh cadascuna. Això representa prop del 40% de l'energia de Catalunya. Juntament amb la nuclear de Vandellòs II, les tres plantes van produir el 58,9% de l'energia consumida al país el 2023. El preu de l'electricitat, segons les dades de l'OMIE (mercat majorista ibèric) ha assolit el cost més alt de l'any coincidint amb aquesta davallada de producció nuclear, amb pics de fins a 165,97 euros al novembre. El preu més alt de l'any s'ha registrat el 10 de desembre amb 181 euros.