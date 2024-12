El Clúster TIC Catalunya Sud obrirà una co-seu a les Terres de l’Ebre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Clúster TIC Catalunya Sud obrirà un nou centre de treball a Móra la Nova a partir de gener de 2025. La nova co-seu, ubicada al Polígon el Molló de Móra la Nova i Tivissa, té per objectiu consolidar la implantació del TICSud a tota la demarcació de Tarragona i reforçar la proximitat amb empreses i institucions del territori.

De forma especial es treballarà a tota la zona beneficiària dels Fons de Transició Nuclear, ajudant a l’adopció i aplicació de noves tecnologies digitals, contribuint a l’impuls de projectes d’àmbit TIC i digital; així com a la dinamització d’aquests territoris de manera específica i, per extensió, a totes les Terres de l’Ebre.

Aquesta notícia coincideix amb la cloenda del desè aniversari del Clúster TIC Sud, que es va celebrar ahir a la Boella amb més d’un centenar de socis i partners. L’entitat ha triplicat el nombre de socis en els darrers dos anys i agrupa ja a un ecosistema empresarial de prop de 21.000 professionals amb una facturació de més de 2.000 milions d’euros a escala nacional.

Pablo Mazón, president del Clúster TIC Catalunya Sud i CEO de Movertis remarca «la consolidació del projecte TICSud i el seu paper vertebrador a tota la Catalunya sud per poder, des de la proximitat territorial, acompanyar a les empreses i institucions, així com per atreure i potenciar inversions a la zona nuclear».

L’acte celebrat ahir va comptar també amb la presència de Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, qui va celebrar aquest pas per inaugurar la co-seu a CoEbreLAB. La secretaria defensa que l’augment de la inversió a través dels fons de Transició Nuclear permetrà «convertir-lo en un hub d’innovació tecnològica de primer nivell que actuï com a laboratori i espai de testatge, on empreses i investigadors puguin experimentar amb tecnologies digitals avançades i aplicar-les als reptes i necessitats del territori».

Per la seva part, el president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Francesc Lluís Barbero, ha explicat que «aquesta col·laboració representa una oportunitat històrica per convertir la Ribera d’Ebre en un referent de la transformació digital i tecnològica». Barbero remarca que amb la nova co-seu «podrem donar resposta a les necessitats del territori i generar noves oportunitats per a les empreses i la ciutadania».

Finalment, el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Móra la Nova, Jesús Àlvarez, afirma que «la instal·lació del Clúster a Móra la Nova reforça el nostre compromís amb el desenvolupament tecnològic i econòmic de les Terres de l’Ebre».