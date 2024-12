Roben tot el ramat productiu de la Formatgeria Laura de Rasquera

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La formatgeria Laura de Rasquera (Ribera d'Ebre) ha patit el robatori del ramat de cabres amb el qual produeixen els làctics. Com han explicat els propietaris, la nit de l'1 al 2 de desembre els van robar una setantena de cabres lleteres. Els lladres van entrar a la finca de nit, van trencar el bombí de la porta del corral i es van endur els animals.

Només van deixar set cabres que en aquest moment no produeixen llet, dotze cabrits i el boc. Per les marques de rodes a terra, els lladres duien un vehicle pesant. Els animals porten el xip de traçabilitat corresponent, però de moment no se'n té cap informació. Els propietaris del negoci lamenten que sense els animals, la continuïtat de la formatgeria està en risc.

Els propietaris de la Formatgeria Laura expliquen que han presentat una denúncia als Mossos i que s'ha obert una investigació del robatori. Un testimoni hauria vist un vehicle de transport de ramaderia entrant a la finca la tarda abans del robatori i n'ha pogut donar una descripció.