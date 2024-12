L'Aube actualitzarà l'estat de la biodiversitat a les illes de l'Ebre amb l'ajut de Territori

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'associació l'Aube és una de les beneficiàries del tercer sector ambiental dels ajuts per als espais naturals sense òrgan de gestió de Territori. Des d'enguany a 2027, desplegaran el projecte de gestió i conservació dels hàbitats i les espècies amenaçades en riberes i illes del riu Ebre.

La primera actuació consistirà a mostrejar i «actualitzar» l'estat de la biodiversitat d'aquests sistemes fluvials de l'Ebre, al llarg de 80 quilòmetres, des de Móra d'Ebre a Bítem. Territori ha atorgat 1 MEUR a aquest i dos projectes ebrencs més.

El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilahur, ha visitat l'Aubareda de Móra d'Ebre amb representants d'altres entitats subvencionades, la Societat Espanyola d'Ornitologia i el Grup Natura Freixe.

El projecte de l'associació l'Aube per millorar les riberes i illes de l'Ebre compta amb una subvenció de 333.828,96 euros. Com ha explicat Pere Josep Jiménez, director tècnic de l'entitat, aquest ajut permetrà, «per primera vegada», desplegar un projecte de «llarg recorregut», durant quatre anys, i posar al dia la informació i les dades que es tenen d'aquests sistemes fluvials tan importants.

Per començar, es faran mostrejos sobre la biodiversitat, «per actualitzar les dades». «L'Aubareda ha canviat moltíssim els últims anys, hi ha hagut impactes molt negatius per la presència d'espècies exòtiques i cal fer una radiografia de quina és la situació actual», ha explicat Jiménez. L'Aube també elaborarà un pla de gestió durant els dos primers anys, i dedicarà els dos últims a executar les «accions concretes de millora per recuperar hàbitats, espècies i processos».

Biodiversitat i salut pública

Des de l'entitat «insisteixen molt en aquest concepte de recuperar processos» perquè «repercuteixen en la recuperació de les espècies" i sobretot, en "la salut de les persones». «Que les illes fluvials no tinguin aquests galatxos, o braços de riu actius, fa que es creïn zones estancades i que generin, per exemple, a prop de les poblacions, problemes de mosquits o mosca negra», ha exemplificat Pere Josep Jímenez. «La conservació i la biodiversitat està intrínsecament relacionada també amb la salut pública», ha afegit el director tècnic de l'Aube.

Entre les accions previstes del projecte a les riberes i illes de l'Ebre s'inclou el control d'espècies exòtiques, la recuperació de l'hidrogeomorfologia de galatxos, la senyalització, la recuperació dels hàbitats o fer valer itineraris de salut i natura dins dels espais naturals. S'actuarà amunt i avall de l'assut de Xerta-Tivenys, des de Móra d'Ebre fins a Bítem (Tortosa), a les zones de Subarrec, Aubadera, Galatxo, Vado del Vapor, Molló, illa de Benissanet, Tamarigar de Miravet – un petit delta dins del riu Ebre -, illa de Benifallet, Assut de Xerta-Tivenys, illa de Xerta, i illa d'Audí. També s'ha posat en marxa una campanya d'educació ambiental, a tots els centres escolars de les deu poblacions de la ribera de l'Ebre.

Jímenez ha remarcat que l'ajut comportarà que la gestió d'aquests espais, per primera vegada, tingui un «òrgan de govern» que farà partícips els ajuntaments i altres agents, com els centres de recerca - l'IRTA o el Parc Natural del Delta de l'Ebre- i altres institucions – ACA i CHE - i entitats ambientalistes. «Esperem que l'Aube pugui fer aquest paper de catalitzadors per fer valer i demostrar que en aquesta part de Catalunya tenim uns espais naturals que són impressionants i que cal conservar», ha defensat.

Més espais protegits amb òrgans de gestió

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha visitat aquest dilluns l'Aubareda de Móra d'Ebre amb representants de totes les entitats implicades en aquest projecte finançat per la línia de concurrència competitiva de gestió d'espais naturals protegits sense òrgan de govern «per visualitzar-lo».

El director general ha explicat que un 34% de la superfície d'espais protegits, aproximadament 1 milió d'hectàrees, «no està del tot gestionat efectivament» perquè «la gestió activa es produeix sobre la meitat dels espais, aproximadament». Els parcs i els consorcis amb òrgans de gestió efectiva constitueixen un 10,8% i un 5%, respectivament, del territori.

L'ajut atorgat per Territori ha permès «activar», segons Vilahur, «un 10% d'aquest espai de protecció», unes 118.000 hectàrees més, on entitats, ajuntaments i Generalitat, treballaran conjuntament per «mantenir, conservar i millorar-ne l'estat de la biodiversitat».

Altres projectes amb ajut a l'Ebre

A banda del projecte de l'Aube, el Departament ha atorgat un ajut de 356.000 euros al Grup Natura Freixe per a la millora de la integritat biològica, recerca i transferència de coneixement per a la gestió dels espais fluvials protegits del nord de les Terres de l'Ebre. Es desenvoluparà a la Reserva Natural de Sebes, als meandres de Riba-roja i de Flix, l'illa d'Ascó i l'aiguabarreig Siurana-Ebre. El tercer projecte, amb una subvenció de 360.000 euros, el gestionarà la Societat Espanyola d'Ornitologia, que elaborarà un projecte de gestió i recuperació als Ullals de la Carrova, situats entre Amposta i Vinallop (Tortosa).