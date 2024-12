Mor un menor per la sortida d'un camió a l'N-420 a Móra d'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un menor d'edat ha mort aquest diumenge en un accident de trànsit a l'N-420 a Móra d'Ebre. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, anava d'acompanyant en un camió que ha sortit de la via al punt quilomètric 813,5 per causes que s'estan investigant.

El conductor ha resultat ferit en estat menys greu. Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident a les 19.15 hores i han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han hagut d'excarcerar els accidentats, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat quatre unitats.

Amb aquesta víctima, 127 persones han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.