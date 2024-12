Un poble de l'Ebre compta amb el banc més gran de Catalunya per fer-se fotos

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El banc més gran de Catalunya, de 3 metres d'altura i 5 metres d'amplada, s'ha instal·lat al mirador de Vall de Porcs de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre). Aquest dimecres al matí, un helicòpter ha traslladat la gegant estructura des del camp municipal d'esports, en una impactant i precisa maniobra.

La iniciativa l'ha impulsat l'entitat senderista del municipi, Figot Tour. La bancada serà un nou «pol d'atracció turística», com ha remarcat l'alcalde Antonio Suárez, i es vol inscriure el banc gegant riba-rojà al Big Bench Community project, una ruta mundial que promou el turisme de petits pobles amb encant. A Catalunya hi ha dos bancs gegants inscrits, els de Vilalba Sasserra (Vallès Oriental) o Sant Jordi Desvalls (Baix Empordà).

Jaume Agustí, regidor de Protecció Civil de Riba-roja d'Ebre i membre de la junta de Figot Tour, ha explicat que la iniciativa va sorgir quan van descobrir el projecte Big Bench Community, una ruta mundial, amb més de 200 pobles europeus, en la qual ja n'hi ha dos d'inscrits a Catalunya. La Bench Community va nàixer a Itàlia amb l'exdissenyador en cap de BMW, Chris Bangle.

El de Riba-roja d'Ebre vol ser el tercer banc de la ruta al país i, de moment, ja és el més gran. Fa 5 metres d'amplada per 3 metres d'altura. El banc s'ha construït en molt poc temps, prop d'un mes. L'estructura de ferro s'ha encarregat a un taller de Riba-roja d'Ebre i s'ha muntat en una nau dels afores, per part de membres de l'entitat Figot Tour i operaris del consistori, que s'han encarregat de posar-li les fustes. Les setmanes prèvies, l'entitat senderista ha arranjat el mirador i ha preparat els fonaments on aquest dimecres s'ha col·locat el banc i on queda pendent acorar-lo els pròxims dies.

Un trasllat d'altura

El seient gegant esperava a primera hora d'aquest dimecres al mig del camp d'esports municipal de Riba-roja d'Ebre per ser traslladat. S'ha fet amb un helicòpter que l'ha portat fins al mirador de la zona de Vall de Porcs, un viatge aeri que ha finançat l'IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre). El trasllat ha patit un petit retard per les condicions meteorològiques de boira, a Lleida, d'on ha vingut l'aparell.

Lligada amb cordes i penjada totalment aplomada (pesa prop d'una tona), la bancada ha sobrevolat el meandre i el poble fins a la Vall de Porcs. En aquest punt les vistes són privilegiades. «La panoràmica sobre el riu Ebre és magnífica. Riba-roja d'Ebre és el poble on el riu es fa català i dibuixa un meandre al voltant de la vila», ha recordat l'alcalde Antonio Suárez. «És un projecte molt ambiciós que sorgeix de les ganes d'aportar coses noves al poble i amb la finalitat que vinguin visitants i turisme», ha afegit el regidor Jaume Agustí.

Una ruta única

L'entitat Figot Tour ja ha habilitat la ruta senderista per arribar fins al banc. Té més de 20 quilòmetres i permet descobrir altres actius de Riba-roja com els forns d'oli de ginebre i els de calç, una cova que es va usar com a hospital de campanya durant la Batalla de l'Ebre, o els aljubs. «Això no s'acaba aquí. La feina de l'entitat continua. Tenim ganes de treballar i continuarem per fer-la més gran, si s'escau», ha dit Agustí sobre la ruta. Per pujar al seient del banc i poder descansar-hi o fotografiar-s'hi, s'hi instal·larà una escala. «Creiem que pot ser un nou factor turístic perquè hi ha gent que es dedica a visitar els bancs per tot el continent», ha remarcat el batlle.