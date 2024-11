S'enfonsa un cotxe al riu Ebre prop del Pas de la barca a Flix

Part del riu Ebre on es va enfonsar un cotxe a Flix.Bombers

Els Bombers de la Generalitat van treballar dijous al vespre a Flix per recuperar un cotxe que havia caigut al riu Ebre. L'avís el van rebre a les 20.17h de la presència d'un vehicle enfonsat al passeig de l'Ebre, a tocar del Pas de la barca.

Amb l'ajuda d'una barca del club nàutic, els Bombers es van aproximar, i amb un pal, van determinar que el cotxe es trobava a més de 1,5 m de fondària amb l'aigua molt tèrbola.

Per això, es va activar els efectius dels submarinistes del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) que van revisar l'interior del vehicle i van confirmar que les portes estaven tancades i no hi ha ningú a l'interior.