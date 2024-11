Els projectes dels parcs eòlics Tivissa III i IV es tornen a sotmetre a informació pública

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les sol·licituds d'autoritzacions dels projectes dels parcs eòlics Tivissa III i Tivissa IV es tornen a sotmetre a informació pública. La peticionària, Desarrollos Eòlicos SLU, amb seu social a Madrid, ha presentat nous projectes executius i d'actuació específica i un nou estudi d'impacte ambiental per a cada central i la Ponència d'Energies Renovables considera que es tracta de nous projecte amb «noves afectacions».

Tivissa III és un parc de 6 aerogeneradors de grans dimensions, amb 43,2 MW de potència produïda, i Tivissa IV en tindrà 7, i una potència de 50 MW. Les línies d'evacuació seran línies soterrades a 30 kV i una línia soterrada d'alta tensió de 66 kV que creurà Tivissa, l'Ametlla de Mar i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Aquest dilluns, es publiquen al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat) els anuncis complementaris del nou tràmit d'informació pública per a la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental dels parcs eòlics Tivissa III i Tivissa IV. La inversió prevista per a aquestes centrals és de 44,5 milions d'euros i 31,3 milions d'euros. Les persones i institucions afectades tenen 35 dies a partir d'aquest dimarts per presentar les al·legacions que creguin oportunes.