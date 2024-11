Adif licita per 7,5 MEUR la modernització dels túnels d’Ascó i Capçanes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Adif ha licitat per 7.538.476,12 euros el contracte d’actuacions de millora de la infraestructura als túnels d’Ascó i Capçanes, a la línia Barcelona-Móra la Nova-Zaragoza, en el marc del pla de millora de la infraestructura d’ample convencional a Catalunya, concretament a la província de Tarragona.

Amb aquesta actuació es pretén optimitzar l’estat d’aquestes estructures i pal·liar patologies detectades a les campanyes tècniques que realitza Adif. Es pretén així resoldre i evitar filtracions, deterioraments dels elements de revestiment i de la plataforma de via, així com erosions en els punts d’entrada als túnels.

L’objectiu, per tant, és garantir una major durabilitat d’aquests túnels i dotar-los d’una millor capacitat de drenatge, aportant nous materials que augmentin la disponibilitat, fiabilitat, eficàcia, eficiència i confort per a l’explotació ferroviària, redundant en una major qualitat del servei, alhora que es redueix la probabilitat d’incidències i es racionalitzen les necessitats de manteniment, tant preventiu com correctiu.

Aquesta inversió se suma a uns altres 195 milions d’euros invertits entre 2018 i mitjans de 2024 en actuacions en les diferents línies que formen la xarxa d’ample convencional a Tarragona.

Al túnel d’Ascó, d’uns 300 m de longitud, s’adequaran les dimensions de la secció interior mitjançant el rebaix del rasant, amb lleugeres modificacions del traçat, es renovarà, netejarà i sanejarà la volta, es durà a terme la impermeabilització i la millora del drenatge i es rehabilitaran els talussos dels accessos.

Per la seva part, al túnel de Capçanes, de 700 m de longitud, s’emprendran actuacions de millora del drenatge amb la construcció, neteja i reparació de cunetes, i es durà a terme la rehabilitació estructural de la volta, així com treballs d’impermeabilització, entre altres.