Flix acull professionals d’arreu de l’estat per recuperar i protegir els ecosistemes fluvials

Una vintena de professionals de tot l'Estat han participat en el projecte del Grup de Natura Freixe, gestors de la Reserva de Sebes de Flix (Ribera d'Ebre). Es tracta de la iniciativa 'Fluviatilis. Custòdia per a la resiliència', que té el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat pels Next Generation.

El projecte proposa promoure «la gestió compartida d'ecosistemes aquàtics continentals a través de la custòdia i la provisió de serveis ecosistèmics en ambients fluvials». La proposta és aplicar solucions basades en la natura perquè els ecosistemes s'adaptin millor al canvi climàtic. El curs s'ha estructurat en tres blocs teòrics impartits per expertes del CIREF (Centro Ibérico de Restauración Fluvial) i una pràctica a camp guiada per l'empresa NATURALEA.

S'ha dissenyat per proporcionar una visió integral de la restauració fluvial, des de la comprensió de l'estructura i el funcionament d'un riu, passant per la identificació dels seus impactes i pressions per comprendre les raons de la degradació.

Finalment, s'ha desenvolupat el projecte de restauració. L'IDECE i l'Ajuntament de Flix han col·laborat amb els treballs previs a la zona de pràctiques, on s'han aplicat tècniques de bioenginyeria del paisatge, una disciplina tecnicocientífica amb plantes vives en combinació, quan cal, amb materials inerts.

També es fan aplicar tècniques per consolidar l'estructura del sòl oferint protecció davant les avingudes, les pluges torrencials o l'efecte erosiu de les aigües d'escorrentiu amb diferents elements naturals, com malla de coco, feixines vives i troncs.