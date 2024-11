La unitat II de la central nuclear Ascó entra en parada automàtica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La central nuclear Ascó ha notificat al CSN, seguint els procediments establerts, la parada automàtica de la unitat II, aquest matí a les 9.09 hores, a causa de l’actuació de la matriu de proteccions de l’alternador que, al seu torn, ha motivat l’actuació de les proteccions del reactor i la seua parada segura d’acord al disseny de la instal·lació.

L’equip tècnic de la central està ja treballant per esbrinar el motiu de l’actuació de les proteccions de l’alternador i realitzar les actuacions corresponents per deixar la planta llesta per tornar a connectar-se a la xarxa elèctrica.

Aquesta incidència no ha tingut impacte en la seguretat de la instal·lació, les persones o el medi ambient.