La nuclear d’Ascó fa parada automàtica de la unitat II per l'actuació de la matriu de proteccions de l'alternador

La central nuclear Ascó ha fet una parada automàtica de la unitat II aquest dilluns, segons ha informat l’ANAV. Seguint els procediments establerts, la nuclear ha notificat al Consell de Seguretat Nacional (CSN) l’aturada a les 9.09 hores derivada de l'actuació de la matriu de proteccions de l'alternador que, al seu torn, expliquen, ha motivat l'actuació de les proteccions del reactor i la seva parada segura d'acord amb el disseny de la instal·lació.

Ara, l'equip tècnic de la central treballa per esbrinar el motiu de la parada i per tal de tornar a connectar la planta a la xarxa elèctrica. Des de l’ANAV asseguren que aquesta incidència no ha tingut impacte en la seguretat de la central ni en les persones o el medi ambient.