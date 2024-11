Crema la tractora d'un camió de la brossa a Móra d'Ebre

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camió de la brossa de Móra d'Ebre ha patit un incendi a primera hora de dilluns. Els Bombers han rebut un avís a les 06.20 hores i s'han desplaçat amb una dotació al polígon Camins Nous.

Un cop allí han vist com el foc s'ha produït a la tractora, mentre que la part de darrere del camió no ha patit danys importants. El foc ha afectat la pintura d'una nau propera on es trobava el camió de la brossa incendiat. Cap persona ha resultat ferida.

L'últim incident del que es té constància amb un camió de la brossa implicat es va produir la setmana passada quan un vehicle es va quedar enganxat amb un cable elèctric al carrer Miquel de Tarragona. Els fets van passar divendres a la matinada i els Bombers van procedir a desenganxar-lo, després de comprovar que el cable no tenia tensió.