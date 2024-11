Un cotxe es desfrena i cau al riu Ebre a Flix

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Un turisme s'ha desfrenat a Flix i ha acabat caient al riu Ebre. Els fets han passat al passeig de l'Ebre i els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc amb una dotació terrestre. A l'interior del vehicle no hi havia cap persona, per la qual cosa els danys només han estat materials.

Fins al lloc també s'ha desplaçat la Policia Local de Flix per gestionar, juntament amb Bombers la retirada del vehicle de l'aigua. El cotxe ha quedat pràcticament enfonsat al riu. El succés podria afectar el Pas de la Barca i el Pont de la Barca, segons Bombers.