UGT demana allargar l'activitat a les nuclears amb garanties de seguretat i amb l'Estat com a promotor

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La UGT defensa que s'ha de posposar el tancament de les centrals nuclears del país i demana al govern espanyol que replantegi els terminis de clausura de les plantes. El secretari general Pepe Álvarez ha insistit que l'energia nuclear és «neta», com avala la Unió Europea, i que cal fer «un procés de renovació i millora tecnològica, amb garanties de seguretat i amb l'Estat com a promotor», per continuar operant les nuclears.

Álvarez, i el secretari general a Catalunya, Camil Ros, han visitat Ascó i Vandellòs aquest dimarts i han reivindicat a la UGT com l'única organització que aposta per la continuïtat de les plantes en les eleccions sindicals en marxa. «Hem de pensar també en els fills i nets dels treballadors», ha dit Álvarez.

Pepe Álvarez i Camil Ros, secretaris generals de al UGT i de la UGT a Catalunya, han visitat aquest dimarts les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs, on s'han reunit amb els seus delegats i delegades per conèixer les preocupacions dels treballadors de les plantes nuclears, on se celebren eleccions sindicals. La UGT compta ara amb 19 delegats sindicals a ANAV, amb Juan Luís Cantón com a secretari general de la secció sindical a UGT ANAV.

La UGT ha fet campanya sindical amb una clara defensa a la continuïtat de l'activitat més enllà de les dates de clausura que ha marcat el govern Espanyol. Álvarez ha reclamat que amb l'Estat com a promotor, «hi hauria garantires de seguretat i les inversions necessàries per a la millora» de les plantes. D'aquesta manera, ha dit, «no hi ha raons perquè no es mantingui la producció» a les nuclears que estan actives, com Ascó I i II i Vandellòs II.

De fet, el secretari general de la UGT ha apostat perquè el desplegament de renovables i la transició energètica es faci amb un model mixt i el complement de l'energia nuclear. «Cal un canvi de xip i obrir el procés per mantenir les nuclears», a part de garantir que els actuals treballadors mantinguin la feina si es tanquen les plantes, ha dit Álvarez a les portes d'Ascó. «Seria una doble xarxa, perquè els processos de transició s'acaben, s'esgoten. Podem fer-ho bé amb la gent que treballa directament en aquests moments a la central, però hem de pensar en els seus fills, en els seus nets, i en el territori», ha proclamat.

Residus com a actius

El secretari general de la UGT també ha reclamat «una ubicació definitiva» i una solució per als residus nuclears i ha defensat que cal convertir-los «en un actiu d'ocupació» que pot generar indústries de qualitat tecnològica al seu entorn. «Ens interessa que a les comarques de l'Ebre, i a la Ribera d'Ebre, la gent tingui l'opció de quedar-se a viure, ampliar la població i els serveis», ha apuntat.

Transició justa i mixta

El secretari general del sindicat a Catalunya, Camil Ros, ha defensat que el procés de transició energètica «ha de ser just i amb alternatives», també amb els treballadors i la generació de llocs de treball. Ros ha recordat que la comarca de la Ribera d'Ebre ja ha patit «la desertització» d'alguns sectors econòmics, com es va posar en evidència amb l'incendi de 2019, i que no podrà suportar-ne una altra si es tanquen les nuclears.

«És un problema i necessitem ocupació estable i de qualitat a la comarca. Demanem una implicació real i que no passi com en altres processos de tancament d'empreses, que tot són bones voluntats, però després no hi ha res», ha dit Ros. En aquest sentit, el representant sindical a ANAV, Juan Luís Cantón, ha assegurat que treballaran perquè «les garanties d'ocupació siguin reals i el més extenses possibles», també si el tancament definitiu es compleix en els terminis fixats.