Activat el TRANSCAT per una fuita de gas propà en un camió cisterna a Flix

Protecció Civil ha activat l’alerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), per una fuita d'un camió que transporta mescla d'hidrocarburs gasosos liquats a Flix (Ribera d'Ebre), a l’avinguda del Polígon, número 2 amb el carrer Ramon Escriche.

Segons ha informat Bombers s'està treballant per aturar i contenir la fuita de producte. La quantitat total transportada és de 18.000 litres.

Per altra banda, s'han realitzat talls d'accés al carrer Tallers, Ramón Escriche i Avinguda Polígon i s'han dut a terme evacuacions preventives segures a dues indústries properes, a hores d'ara es té constància de Molí Millas.

Segons informació del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), no consten persones ferides per aquest incident.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 10.19 hores de la fuita de gas propà d’un camió cisterna a l’avinguda del Polígon, a Flix, i han activat fins el lloc on està estacionat el camió 6 dotacions, entre les quals el Furgó de Risc Químic i el Grup d’Incidents Tecnològics.

Preventivament, els Bombers han creat una àrea de seguretat al voltant del camió, que duu un volum total de gas propà de 18.000 litres, i han demanat que es talli el carrer i que s’evacuïn dues empreses de la zona.

Una vegada assegurat l’espai, els Bombers han comprovat que el camió perdia per la vàlvula inferior de la cisterna i han iniciat les maniobres per neutralitzar la fuita mentre anaven fent lectures dels voltants del camió, sota la supervisió del Grup d’Incidents Tecnològics.