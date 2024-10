Els ecologistes exigeixen la retirada del projecte de la central hidroelèctrica reversible a la Ribera d'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gete-Ecologistes en Acció de Tarragona i l'Ebre han demanat que s'aturi el projecte de la central hidroelèctrica reversible 'Llumaigua', presentat per Edora, que s'ha d'ubicar aigües avall de l'envasament de Flix (Ribera d'Ebre). Els activistes expliquen que han adreçat un escrit de resposta a la consulta feta per part del Ministeri de Transició Ecològica. Argumenten que el projecte està «sobredimensionat» i que aquest no repercutirà en el territori, el qual recorden, ja concentra gran part de la producció energètica de Catalunya. A més, també consideren que la central agreuja «més encara la situació de monocultiu energètic».

Segons els ecologistes, el projecte està «sobredimensionat» perquè les instal·lacions de 3.124 MW en aquesta zona «són totalment innecessàries donat que l'únic gran consumidor» són les centrals nuclears d'Ascó, que tenen previst el seu tancament l'any 2023. En un comunicat, també assenyalen que l'energia que proporcionarà la planta «no repercutirà en el territori on s'instal·larà», ja que no crearà noves empreses que puguin suplir, diuen, el tancament de la fàbrica d'Ercros.

En paral·lel, els activistes defensen que la implantació de projectes d'energia renovable a Catalunya s'ha de fer amb criteris de sostenibilitat, eficiència i solidaritat interterritorial. «La concentració de projectes en aquesta part del territori ha d'anar acompanyada d'un esforç de la resta de comarques», indiquen. «Aquest nou projecte agreuja més encara la situació de monocultiu energètic d'aquestes comarques, la qual cosa és totalment contraproduent donada la necessitat de diversificar el teixit empresarial i els projectes que puguin crear llocs de treball», tanquen.