Desmantellen dues plantacions de marihuana en una antiga granja en desús a Móra la Nova

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 24 i 29 anys com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. El passat 3 d'octubre, una patrulla que estava fent un control a la C-12 va decidir apropar-se a una antiga granja en desús pròxima a Móra la Nova (Ribera d'Ebre) pel fort olor que sortia de l'equipament.

Tot i que les finestres estaven tapiades i no es podia observar l'interior, les comprovacions van determinar que l'equipament generava una defraudació elèctrica equivalent a un bloc de fins a 20 plantes d'habitatges. El passat 15 d'octubre es va organitzar una entrada al magatzem, on van localitzar més d'un miler de plantes de marihuana, així com altres materials per la seva producció.

A l'exterior, els agents també van trobar diverses eines i un motor de bombeig per fer arribar aigua i llum al magatzem. A banda de la plantació d'un miler d'unitats, els arrestats també estaven preparant una segona plantació.