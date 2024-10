Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa de supermercats Mercadona compra 400.000 quilos de figues negres a Catalunya. En la seva aposta per la fruita i la verdura de proximitat, i des de l’inici de la campanya, que va començar al setembre, la companyia comercialitza figa negra procedent dels municipis d’Alguaire, Almenar, Torregrossa i Soses, a Lleida, i de Móra d’Ebre, a les Terres de l’Ebre, gràcies als acords que manté amb Figs Fruits i La Coma Fruits, tots dos proveïdors especialistes que proveeixen la cadena d’aquesta fruita de temporada.

L’aposta de Mercadona per les figues de les comarques de Lleida i de les Terres de l’Ebre se suma a l’aposta per altres productes d’origen local que la cadena serveix a les seves botigues, com ara la fruita de llavor i la de pinyol.

Durant el 2023, el suport al teixit productiu de Catalunya es va veure reflectit en un volum de compres que va arribar als 5.004 milions d’euros, fet que suposa un increment del 14,7 % respecte de l’exercici anterior. Aquesta xifra va ser possible gràcies a la relació comercial que la companyia manté amb 240 proveïdors especialistes i més de 1.700 pimes d’arreu del territori. Això va permetre l’any passat a la cadena comprar 46,4 milions de quilos de fruita, dels quals la majoria en van ser pomes i peres.