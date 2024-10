Detinguda Flix per estafar una empresa alabesa de venda de patinets

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Móra d’Ebre, van detenir diumenge passat a Flix una dona de 43 anys, com a presumpta autora d’un delicte d’estafa, usurpació d’estat civil i falsificació de document públic. Així mateix, també se li atribueix un delicte de furt.

Les gestions es van iniciar després que una patrulla aturés la dona quan es dirigia des de Riba-roja d’Ebre a Flix amb un patinet d’alta gamma. A sobre duia la cartera d’un home que poc abans n’havia denunciat la sostracció així com l’ús fraudulent de la seva targeta de crèdit en un establiment del primer municipi.

Els mossos van observar que el patinet encara duia posats adhesius de protecció i restes d’embalatge. La dona, la qual acumula fins a 45 antecedents policials, majoritàriament per delictes patrimonials, els va oferir incongruents explicacions sobre la procedència del patinet. Finalment els va mostrar un document que duia el nom d’una altra persona com a titular de la compra.

Després de diverses gestions es va poder determinar que la dona s’havia fet passar per representant d’una gran empresa d’àmbit estatal per tal de generar una major confiança i aconseguir fins a sis patinets valorats en més de 5.300 euros. Després d’oferir diverses explicacions i amb l’argument d’organitzar una exposició per oferir-los als seus treballadors, va aconseguir convèncer la responsable d’una altra empresa de venda online.

La part venedora va accedir a enviar-los divendres passat fins a Flix juntament amb un parell de guants i dues ulleres professionals de protecció. Posteriorment, la víctima va comprovar que el justificant de transferència bancària que li va enviar, era una falsificació.

Els mossos van poder recuperar tot el material. Per tot plegat, va quedar detinguda i ahir va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Falset que va ordenar presó provisional per la dona.