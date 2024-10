Detinguda per segon cop una cuidadora de gent gran a Benissanet, ara per robar joies a una àvia

Dos agents dels Mossos detenen una dona com a presumpta autora d'un robatori de joies a una dona gran a Benissanet.Mossos d'Esquadra

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut per segon cop en pocs mesos una dona de 60 anys com a presumpta autora de robar a la gent gran a qui feia de cuidadora. La segona detenció es va produir aquest dilluns. Se l'acusa del furt de joies en un pis de Benissanet (Ribera d'Ebre) a casa d'una dona d'edat avançada on feia tasques domèstiques.

La víctima va presentar la denúncia el juliol de 2022, quan va trobar a faltar les joies familiars que guardava en diferents espais del seu domicili.

La investigada també va ser arrestada a l'agost per robar 47.370 euros a un home de 85 anys, amb mobilitat reduïda, que cuidava, també a Benissanet. Li havia pres la targeta i el codi i durant un any va fer nombrosos reintegraments no autoritzats.

La investigació pel robatori de les joies denunciat fa dos anys es va centrar en la senyora que feia les tasques domèstiques a la casa, la detinguda, perquè «coneixia perfectament l'immoble i les pertinences de la propietària». Part de les joies robades es van poder localitzar en un establiment de compravenda d'or de Reus i es va poder identificar que la venedora havia sigut la cuidadora. L'arrestada va passar aquest dimarts a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Gandesa.