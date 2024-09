Uns 150 efectius de la UME participen en un simulacre a la central nuclear d'Ascó

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 150 efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) han posat a prova la coordinació amb els treballadors de la central nuclear d'Ascó en una setmana de simulacres de diferents tipus. L'últim exercici, centrat en la descontaminació de vehicles i persones, ha involucrat una quarantena de treballadors de la planta aquest dijous.

L'any 2015 es va fer el primer simulacre d'aquestes característiques a Ascó, en què participen tant efectius militars com bombers de la central nuclear i membres de la plantilla. Es tracta d'un simulacre de caràcter anual, que cada any es fa en una instal·lació diferent. Segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, aquestes pràctiques demostren «que els plans de prevenció funcionen».

Els exercicis conjunts que s'han dut a terme a la central nuclear d'Ascó formen part del simulacre iniciat dilluns i que s'ha allargat fins aquest dijous. Així, fins a la planta s'han desplaçat uns 150 efectius del Grup d'Intervenció en Emergències Tecnològiques i Mediambientals de la Unitat Militar d'Emergències, que han posat a prova l'organització de resposta en cas d'una hipotètica emergència nuclear en què es requereixi la seva actuació. Segons el tinent coronel Luis Fernando Marcén, aquestes operacions els permeten preparar les capacitats que podrien aportar al pla d'emergència de la demarcació de Tarragona en cas de ser necessari.

Entre altres actuacions, s'han fet reconeixements radiològics a peu i amb l'ús de drons en suport al Pla de Vigilància Radiològic en Emergències (PVRE) de la central, s'ha donat suport als bombers de la planta en l'extinció d'incendis i s'ha practicat el transport de ferits i reconeixements amb helicòpter. També s'han fet exercicis relacionats amb el medi ambient en cas de vessaments al riu Ebre i tasques de descontaminació, tant de material com de treballadors. De fet, aquest últim exercici ha estat el que ha tancat la setmana de simulacres, amb la participació en aquesta ocasió d'una quarantena de treballadors.

Exercici de descontaminació

Així, aquest dijous al matí s'ha simulat una emergència nuclear on s'ha requerit la descontaminació d'un vehicle, així com el triatge i posterior descontaminació de diversos treballadors i material sensible. Els membres de la UME s'han encarregat de fer el cribratge dels empleats afectats i la corresponent dutxa amb aigua i un element descontaminant per garantir la seguretat de la planta i de les persones.

El conjunt d'exercicis s'emmarca en el protocol de col·laboració entre el conjunt de centrals nuclears de l'estat espanyol i la UME, signat el 2013. Dos anys més tard, el 2015, es va fer el primer simulacre, precisament a Ascó. El 2018 va ser el torn de Vandellòs II, que tornarà a acollir-lo el 2026. El protocol indica que aquestes actuacions tenen caràcter anual i es fan cada any en una instal·lació diferent.

Amb tot, el subdelegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha posat èmfasi en la «capacitat de treball» entre els diferents equips involucrats en aquestes tasques. Alhora, Prieto ha remarcat que la central nuclear d'Ascó és una instal·lació «molt segura», si bé també ha reiterat la importància d'estar «absolutament preparat» davant d'hipotètiques emergències nuclears.