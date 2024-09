L'Ajuntament de Móra la Nova destinarà prop de 650.000 euros dels fons nuclears a promoure el teixit empresarial local

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Móra la Nova destinarà 649.000 euros dels fons nuclears a promoure el teixit empresarial local. Tant les petites empreses ja instaurades com les de nova creació podran acollir-se a les ajudes, les bases de les quals s'enllestiran a principis del 2025. Unes 150 empreses del sector primari, industrial, serveis i comerç se'n podran beneficiar a través de tres línies de subvencions: transició energètica, promoció econòmica i creació de llocs de feina.

L'Andreu Cervantes, gerent d'un taller mecànic, pretén ampliar la plantilla a la tardor. «Que es pugui beneficiar més gent dels que sempre surten beneficiats i que sigui per a petites empreses que fomenten el treball fora de la nuclear està molt bé a nivell de comarca», ha afirmat.

Fa dues setmanes que el consistori ha engegat reunions amb les petites empreses instal·lades al municipi per copsar les necessitats «reals» de cada negoci i adequar les futures bases de les ajudes provinents dels fons nuclears. Amb el suport d'una empresa externa, s'està fent una prospecció per determinar l'interès del teixit empresarial del municipi. Alhora, també es plantejaran ajudes directes al foment de l'ocupació entre els sectors implicats, tant pel que fa a empreses de nova creació com les ja instal·lades al poble.

Entre altres propostes, hi haurà una línia pensada per alleujar el cost de la seguretat social de les companyies. D'altra banda, els projectes que es presentin a aquestes ajudes rebran un percentatge o altre depenent del volum de sol·licituds. «El que esperem és que hi hagi moltes sol·licituds i que els percentatges siguin menors, però hi hagi molta gent que pugui participar i aprofitar-se dels diners que tenim», ha expressat el primer tinent d'alcalde Jesús Álvarez.

Les subvencions amb fons nuclears no només donaran suport econòmic a les inversions empresarials fetes el 2025, sinó que tindran un caràcter retroactiu. D'aquesta manera, totes aquelles iniciatives relacionades amb la transició energètica, el foment de l'ocupació i la promoció econòmica que s'hagin executat els anys 2023, 2024 i 2025 poden ser susceptibles de rebre finançament.

De moment, una vintena de petites empreses ja s'han mostrat interessades en la possibilitat de rebre aquest suport econòmic per fer front a les inversions per seguir creixent. És el cas del Taller Cervantes, ubicat al polígon Aubals, que pretén traslladar-se a una nau veïna més gran.

Alhora, té la intenció d'augmentar la plantilla i passar de set treballadors a un màxim de deu, un increment que buscarà subvencionar a través d'aquestes ajudes. Andreu Cervantes, el gerent del taller mecànic, s'ha mostrat esperançat que el procés per accedir a aquestes ajudes sigui més senzill que d'altres subvencions provinents d'administracions supramunicipals.

L'Hostal Fontdemora, per la seva part, vol demanar l'ajuda per prescindir totalment del gas natural a les seves instal·lacions. El seu gerent, en Josep Moragrega, ha explicat a l'ACN que la intenció és substituir-ho per un equip d'aerotèrmia i millorar l'eficiència energètica d'altres equipaments, com podrien ser els aires condicionats.

«Tenint en compte tot el potencial que té aquest programa, encara no s'ha pogut desenvolupar totalment i hi ha molta feina per fer. Hi ha sectors que fins ara se n'han pogut beneficiar, i està molt bé perquè d'una manera o altra ens acabem beneficiant tot el teixit econòmic. Però hi ha molts sectors que encara no s'han pogut acollir i esperem que en breu puguem tenir la via per accedir a aquestes noves línies d'ajuts que han de venir des de la Generalitat i treballar entre tots a crear aquest nou teixit econòmic que ens ha de permetre seguir endavant un cop es tanquin les centrals nuclears», ha subratllat Moragrega.

Les bases de les subvencions, a partir del primer trimestre de 2025

Amb tot, el govern local busca «no deixar perdre diners» dels fons nuclears i potenciar els comerços i empreses de diferents sectors del municipi per fer-los més competitius. La proposta de destinar aquests recursos entre el teixit empresarial neix de la voluntat de donar l'oportunitat a les petites empreses a comptar amb el suport econòmic i tècnic del consistori.

«Moltes vegades, quan es pensa en línies d'ajudes, es parla de les grans inversions i creacions de llocs de treball, però no ens podem oblidar que tenim un teixit empresarial petit que també han de poder optar a aquestes ajudes», ha subratllat l'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinchan.

La previsió és que a partir del primer trimestre de l'any vinent s'enllesteixin les bases de les subvencions per començar a adjudicar les ajudes dels projectes susceptibles de ser subvencionats, que hauran d'estar finalitzats al llarg de 2025.