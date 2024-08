La Ribera d'Ebre, principal comarca afectada per risc d'incendi forestal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat el mapa de predicció de perill d'incendi forestal per aquest dilluns, que deixa una imatge una mica més tranquil·litzadora.

Així, no veiem a la demarcació de Tarragona, cap punt amenaçat per perill extrem o perill molt alt d'incendi forestal. De fet, a tota Catalunya, només hi ha alguns petits punts a l'Empordà amb risc alt d'incendi.

Mapa del nivell de perill d'incendi forestal per dilluns 26 d'agost.Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

La comarca de la Ribera d'Ebre és on trobem una concentració més gran de perill alt de risc forestal. Gairebé tot el seu territori es troba tacat pel color taronja que indica aquest tipus de risc que també afecta alguns punts del Priorat, el Baix Camp, la Terra Alta i el Baix Ebre.

La resta de territori es reparteix entre zones de perill baix i moderat.

