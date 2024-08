Extingit un incendi a prop d'una casa particular a Ginestar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta tarda en l'extinció d'un incendi a prop d'una casa particular a Ginestar. L'avís de l'incident ha estat rebut a les 16.55 hores, moment en què el servei d'emergències ha activat dues dotacions per desplaçar-se ràpidament fins al lloc dels fets.

L'incendi ha tingut lloc a Les Planes. Les flames han afectat una superfície de 1.000 metres quadrats, on han cremat principalment arbres i llenya acumulada, fet que ha contribuït a l'expansió del foc.

En arribar al lloc, els Bombers han actuat amb celeritat per contenir l'incendi, evitant així que es propagui a zones adjacents, incloent-hi la casa particular situada a poca distància del focus de l'incendi. La seva intervenció ha estat crucial per impedir que les flames causessin danys majors a la propietat i als entorns naturals del municipi.

Et pot interessar: