Ascó impulsa una jornada formativa per fomentar l'emprenedoria amb els Fons de Transició Nuclear

L'Ajuntament d’Ascó, amb el suport del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, ha organitzat aquest dijous la I Jornada d'Emprenedoria del municipi per fomentar la iniciativa empresarial i la diversificació econòmica aprofitant la previsió de recursos dels Fonts de Transició Nuclear.

En la trobada han participat una vintena de persones, que a partir de tres blocs diferenciats han abordat aspectes com la creació de projectes d'autoocupació, els mecanismes de compravenda d'empreses o l'anàlisi de casos d'èxit a Ascó: l'empresa Nemon Trade, en l'àmbit del softwareper al sector energètic; i Le'Scènica, una escola de dansa i arts escèniques.

El govern municipal asconenc considera que els recursos dels Fons Nuclears permetran aportar els pròxims anys al municipi una important injecció econòmica per ajudar a consolidar alternatives empresarials al sector de l'energia nuclear, que des dels anys 80 del segle passat monopolitza l'economia del municipi i de bona part de la Ribera d'Ebre.

«Emprendre negocis a Ascó és possible, com demostren els casos d’èxit que ja tenim al municipi», ha assegurat la tinent d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ascó, Carolina Baiges, tot destacant l'actual com un «moment d'oportunitat per als emprenedors locals per l'impacte dels Fons de Transició Nuclear, dels que ens en podrem beneficiar durant els propers anys per diversificar la nostra economia».

Per la seva banda, el president del Consell de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, ha reconegut que l'esperit emprenedor ha tingut menys empenta a la comarca que en altres llocs per la presència de «de grans empreses que demanen gent formada i que ofereixen bones condicions de salari i estabilitat, però hem de fer que això canviï». En aquest context ha situat aquest tipus de jornades per «donar eines als emprenedors autòctons per tirar endavant els seus negocis».

