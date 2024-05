Territori licita les obres d'un pas de fauna per a llúdrigues a la C-12 a l'altura de la presa de Flix

El Departament de Territori ha licitat les obres per a construir un pas de fauna per a llúdrigues a la C-12, a l’altura de la presa de Flix, per a millorar la connectivitat ecològica del riu Ebre i reduir el risc d'atropellament d’aquests animals en aquest punt de la xarxa viària. Els treballs es liciten per un import de 390.000 euros i començaran aquesta tardor, amb un termini d’execució de quatre mesos.

La llúdriga, espècie protegida, està en expansió al riu Ebre a Tarragona i les Terres de l’Ebre. La Reserva Natural de Sebes i el Meandre de Flix és una zona de reproducció de llúdriga, un animal que es pot desplaçar desenes de quilometres de riu i que és bastant tolerant a la presència humana. La barrera que li suposa la presa de Flix fa que la llúdriga es vegi obligada a creuar la C-12, amb el risc d’atropellament que això implica.

Així, el Departament de Territori construirà un pas de fauna aproximadament al quilòmetre 86 de la carretera C-12, al costat nord de la presa de Flix, entre aquesta i el polígon industrial de la Devesa. Atenent a les característiques de la zona on s’instal·larà, el projecte adopta una solució innovadora per a passos d’aquestes característiques: el pas tindrà una secció circular; constarà de dos tubs adjacents d’1 metre de diàmetre interior i tindrà una longitud de 23 metres.

Així mateix, s’instal·larà un tancament perimetral, de dos metres d’alçària, per a guiar als animals cap al pas de fauna i evitar que accedeixin a la calçada de la carretera. D’altra banda, per a facilitar que els animals trobin el pas de fauna, se’n condicionaran els accessos. S’instal·laran blocs de pedra a cada costat del pas de fauna i entre els dos tubs que conformen el pas, de manera que puguin ser percebuts com a un refugi per part de les llúdrigues. Els treballs es completaran amb la reposició del camí de vianants que quedarà afectat per l’obra, pel marge dret de la carretera, i que uneix el nucli urbà de Flix amb el polígon industrial la Devesa.

Els passos de fauna són estructures que permeten que els animals puguin travessar una infraestructura viària o ferroviària; pal·lien l’efecte barrera que les infraestructures poden generar i afavoreixen la conservació de la biodiversitat i la seguretat viària. Aquests passos de fauna es poden executar específicament amb aquesta finalitat (passos específics per a la fauna) o mitjançant l’adaptació d’altres estructures transversals (drenatges, passos superiors o inferiors per a la restitució de camins, entre d’altres).

Et pot interessar