La restauració ambiental del meandre de Flix comença amb les actuacions prèvies

El meandre de Flix, on es destinaran dos milions d'euros en actuacions de restauració mediambiental.ACN

El projecte de restauració ambiental dels sis quilòmetres del meandre de l'Ebre de Flix (Ribera d'Ebre) s'ha iniciat amb les actuacions prèvies mentre es redacta el projecte ambiental de restauració. De moment es fan les batimetries, l'anàlisi dels sediments – que es van quantificar l'any passat -, dels biomarcadors i de la toxicitat, així com la caracterització de la comunitat piscícola.

Entre les actuacions previstes també destaca l'escala de peixos que ha d'executar Endesa com a titular de l'embassament. La inversió del pla és de dos milions d'euros i l'Ajuntament de Flix celebra que l'aportació de fons que es va pactar ara fa dos anys en els pressupostos de l'Estat s'hagi transferit a l'ACA.

L'alcalde de Flix, Francesc Barbero, ha destacat que l'obra acabarà «amb l'anomalia» que representen «els sis quilòmetres de riu sense cabal i en un estat de conservació molt millorable». El projecte garantirà que l'Ebre «mantingui el cabal ecològic al seu pas pel municipi» i se solucionaran «els problemes de salubritat al voltant del meandre per les aigües estancades». El pla ambiental contempla restituir espècies pròpies de la zona, tant del bosc de ribera com de la fauna fluvial, diversificar els hàbitats i millorar la connectivitat del riu amb l'escala de peixos.

La comissió de seguiment de la restauració ambiental del meandre de Flix s'ha reunit recentment per analitzar i revisar el projecte i els estudis previs realitzats per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), encarregada d'elaborar i presentar la proposta. La redacció de projecte es preveu que estigui llesta a la tardor per poder executar les actuacions l'any que ve.