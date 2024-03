Nova aturada no programada a la central d'Ascó per falta d'aigua en un dels generadors de vapor

La central nuclear d'Ascó ha notificat aquest dissabte al les 18.20 hores al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) una aturada automàtica no programada de la unitat 1 del sistema de protecció del reactor. Segons ha informat l'Asociació Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV) en un comunicat, els sistemes de seguretat han actuat com estava previst i la planta es troba estable.

L'aturada s'ha produït per un senyal de nivell d'aigua molt baix en el generador de vapor C i la incidència no ha tingut cap impacte en la seguretat de la instal·lació, les persones ni el medi ambient, segons ANAV. El 24 de febrer hi va haver una aturada similar a la unitat 2, també per falta d'aigua en un generador de vapor.