I la Ribera d’Ebre torna a esclatar en flor…

Amb la punta d’incertesa de no saber exactament quan passarà, l’Oficina de Turisme de la Ribera d’Ebre ha posat en marxa una nova edició de La Ribera en Flor, el programa que convida a descobrir l’exhuberant paisatge florit dels arbres fruiters de la comarca. «En els últims anys, la tendència ha sigut que la floració s’ha anat avançant una mica, però cada any és diferent. Al final, la variació de l’esclat de les flors varia quinze dies amunt, quinze dies avall», expliquen des de l’oficina de turisme comarcal. Sigui com sigui, enguany ja s’ha donat el tret de sortida de les activitats que conviden a recórrer els paisatges solcats d’ametllers, presseguers i cirerers, que van esclatant amb diferents tonalitats i en moments també successius.

Aquest és, de fet, un dels principals atractius de la proposta: anar recorrent la comarca per contemplar la varietat cromàtica de les flors, alternant el rosa dels ametllers i els presseguers amb el blanc dels cirerers. Els primers en florir són els ametllers. Tot seguit, esclaten els presseguers i clouen l’espectacle els cirerers. Per gaudir-ne, els visitants tenen dues opcions. O bé anar per lliure, tot seguint les pautes indicades en un mapa editat per Turisme de la Ribera d’Ebre (i tenint sempre ben present que no es pot entrar en els camps de fruiters, que cal respectar els arbres i les flors, i que no existeixen rutes de floració senyalitzades); o bé inscriure’s en alguna de les prop de vint activitats organitzades en el marc d’aquest programa, que van arrencar el passat mes de febrer i s’allargaran fins a l’abril.

Entre aquestes propostes hi ha per exemple una Passejada en carro pels camps florits des de Ginestar (23 i 24 de març); una Ruta amb bicicleta per la floració de la cirera des de La Serra d’Almos (del 23 de març al 7 d’abril); o un Tast de vermuts entre ametllers florits a La Palma d’Ebre (24 de febrer i 2 de març). Així i tot, l’organització avisa que les dates de les propostes poden canviar segons la meteorologia i l’evolució de la floració.

Per a més informació o per inscriure’s en les activitats, es pot consultar el programa de La Ribera en flor al web de l’Oficina de Turisme de la Ribera d’Ebre (https://www.turismeriberaebre.org).