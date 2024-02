El 'Sueldazo' del Cap de Setmana de l'ONCE reparteix 200.000 euros a Tarragona

L’ONCE ha repartit 200.000 euros a Tarragona, en el sorteig del ‘Sueldazo’ del Cap de Setmana del diumenge 25 de febrer

Maximilià Fabregat, agent venedor dels jocs responsables de l’Organització, és qui ha portat la sort a Tarragona amb la venda de 10 cupons premiats amb 20.000 euros cadascun. En total, ha repartit 200.000 euros.

Maximilià és una persona amb discapacitat, com els 2.400 agents venedors de l’ONCE a Catalunya, que ven els productes de loteria social, responsable i segura de l’Organització per la Ruta de venda que passa per Mora la Nova, Miravet, Garcia, Ascó i Ribarroja...

L’agència de l’ONCE a Tarragona presta serveis personalitzats a 800 afiliats i afiliades i compta amb 183 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.

El Sueldazo del Cap de Setmana de l’ONCE ofereix, tots els dissabtes i diumenges, un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó. I premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, a altres quatre cupons. Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels 19.000 agents venedors de l’Organització, 2.400 d’ells a Catalunya. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es i establiments col·laboradors autoritzats.

Els cupons de l'ONCE són part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització que, des del seu disseny fins a la comercialització, implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o el consum a crèdit, entre altres mesures. L'Organització manté una responsabilitat amb la ciutadania promovent una política de joc responsable amb els sistemes d'avaluació i seguiment més exigents definits per l'Associació Mundial de Loteries i l’Associació Europea de Loteries.