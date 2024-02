Corbera d'Ebre demanarà al COMEBE que gestioni provisionalment el Poble Vell mentre estudia una solució definitiva

L'Ajuntament de Corbera d'Ebre demanarà al COMEBE (Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre) que mantingui obert el Poble Vell mentre s'estudia i es busca un nou model de gestió per al conjunt patrimonial. De fet, integrar l'espai al Consorci és una de les opcions que es posaran sobre la taula. Tampoc es descarta crear una nova entitat gestora o assumir-ho des del consistori, tot i que és l'opció que menys convenç. L'Associació Poble Vell ha tancat l'església al públic aquest dissabte, en un dia «trist». La presidenta de l'entitat, Anna Pedrola, ha acusat l'administració local de no oferir-los suport econòmic ni acompanyament en els darrers anys, fet que se suma al «deteriorament de les persones i l'esforç fet del voluntariat».

Els visitants que aquest migdia intentaven entrar a l'església del Poble Vell de Corbera d'Ebre se l'han trobat tancada. És la primera conseqüència de la dissolució de l'Associació Poble Vell, que des d'aquest dissabte ha deixat de gestionar aquest conjunt patrimonial. Entre les causes que han motivat aquesta decisió, la seva presidenta Anna Pedrola apunta l'actitud de l'administració local, la qual afirma que «no ha cregut ni ha acompanyat a l'associació en molts aspectes». Segons Pedrola, la manca de suport econòmic en els darrers anys ha acumulat un malestar que ha provocat l'extinció de l'entitat.

Pedrola també ha posat el focus en el departament de Cultura, a qui demana que intervingui per garantir que la feina feta per l'associació en les darreres tres dècades no es perdi i el poble no es deteriori. De la mateixa manera, ha desitjat que les visites a l'espai es mantinguin, ara que serà l'Ajuntament qui s'encarregarà de la seva gestió. Segons l'entitat, l'espai ha atret uns 20.000 visitants anuals.

Davant la possibilitat que sigui el COMEBE qui assumeixi provisionalment la gestió de l'espai mentre es busca una solució definitiva, l'expresident l'Associació Poble Vell, Joan Antonio, ha assenyalat que seria una opció no prevista pel pla director del conjunt patrimonial que, per contra, suggereix la creació d'una fundació. Es tractaria d'una eina de gestió que assegurés la continuïtat i alhora, permetés la participació de diferents organismes, com podrien ser l'Ajuntament, la Diputació, universitats o l'associació, en cas que es recuperés. Un escenari que, de moment, Pedrola descarta si la situació «segueix de la mateixa manera». En aquest sentit, ha remarcat que malgrat que l'associació funcionava i comptava amb un model de gestió de l'espai, no ha estat possible trobar un relleu de la junta actual.

Claus i agenda, dilluns

L'alcalde de Corbera d'Ebre, Sebastià Frixach, i el primer tinent d'alcalde Antonio Álvarez, han assegurat que faran tot allò que sigui possible perquè l'activitat es pugui reprendre a partir de dilluns mateix. Hi ha visites previstes que s'han d'atendre i no es vol tenir tancar el conjunt patrimonial. Frixach ha avançat que el 29 de febrer visitaran el Memorial Democràtic «per parlar amb la Generalitat» i veure «de quina manera més professional» podria funcionar el Poble Vell.

El Departament de Justícia i el Memorial Democràtic ajudaran a l'Ajuntament de Corbera d'Ebre a abordar la situació i trobar-hi solucions. El director dels serveis territorials de Justícia a l'Ebre, Lluís Montull, ha explicat a l'ACN que han conegut el cessament i dissolució de l'Associació del Poble a través del consistori i ha expressat «l'agraïment i el reconeixement de l'activitat i el compromís de l'associació en favor de la memòria democràtica».

A partir d'ara, Montull ha apuntat que «estaran atents en com es gestionaran els espais de memòria» del Poble Vell i ha reiterat que «per a l'Ajuntament i el Departament de Justícia és prioritari preservar, difondre i consolidar els espais de memòria a les Terres de l'Ebre».

Sense relleu

El consistori reconeix que cada cop es fa més difícil el relleu en entitats com l'Associació Poble Vell, perquè «cada dia falta més gent que vulgui fer passos endavant», però lamenta sobretot la pèrdua dels tres llocs de treball que sustentava l'entitat i que no poden assumir directament. «Ens sap especialment greu per les persones que hi estan treballant, perquè són llocs de feina que es perden i ens sap molt mal», ha subratllat l'alcalde de Corbera d'Ebre. Des de l'entitat, Pedrola ha insistit en el perjudici que suposa per al poble. «És una gran pèrdua, no ens podem permetre avui en dia que una associació de caire cultural i social es perdi i que també perdem llocs de feina, amb persones amb disposició i capacitat per dur-la a terme», ha etzibat.

Conveni per les pèrdues

Els retrets que també els fa l'entitat en el comunicat d'anunci de la dissolució, Frixach i Álvarez consideren que no són del tot justos, que són «massa forts». D'una banda, defensen que el lloguer de l'espai que s'ha fet a tercers no ha perjudicat l'activitat regular del Poble Vell. L'any passat es va lloguer 7 dies, ha exemplificat el batlle. De l'altra, l'equip de govern assegura que s'havia ofert un nou conveni per fer balanç de comptes cada trimestre i que fos l'Ajuntament de Corbera d'Ebre qui assumís les pèrdues, si n'hi havia. «Asseguràvem que poguessin mantenir l'activitat», ha remarcat Sebastià Frixach.

Coincideixen que les administracions superiors han invertit poc i tard i confien que en aquesta «nova etapa» hi hagi un canvi de rumb en aquest sentit. «El problema és que hem esperat massa anys, està molt degradat i s'ha arribat tard», ha recriminat Frixach. Tot i això, celebren que la Generalitat hi aposti amb el projecte per consolidar les infraestructures que queden, un projecte que s'ha fragmentat en nou fases i té un cost d'uns tres milions d'euros. De moment s'executa la primera fase amb un pressupost de 184.000 euros.