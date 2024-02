El flixanco Xarim Aresté estrena 'Mai més', primer avançament del seu pròxim disc

El cantant de Flix Xarim Aresté ha estrenat aquest divendres 'Mai més' (RGB Suports), primer avançament del seu pròxim disc. Un tema que convida a donar les gràcies i a avançar cap a nous horitzons, abraçant la filosofia del «mai més» com una oportunitat per plantar-se i seguir endavant. També convida, com ha destacat el segell, a reflexionar sobre la perspectiva del temps, la persecució de somnis i la importància de viure plenament. «M'encanten els frasejos dels metalls. El fet que siguin de llibre, esmolen la ironia de tota la paròdia. Per a mi, com en qualsevol comèdia, la gràcia de la cançó està en que és alegre sense resultar absurda o directament estúpida», ha explicat Aresté, a través d’un comunicat.

Aresté va estrenar en directe algunes de les noves cançons del seu proper disc al Mercat de Música Viva de Vic del 2023. En una entrevista amb l’ACN, el cantant de Flix va assegurar que «fer un disc té a veure amb llançar-se a un buit i quan més gran és el buit, més grates són les sorpreses».