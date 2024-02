A Informació pública un nou parc solar a Riba-roja d'Ebre

L'empresa alacantina Blue Viking Samara ha sol·licitat l'autorització administrativa prèvia i de construcció d'un segon parc solar a Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre). Com publica el DOGC d'aquest dimarts, se sotmet la sol·licitud a informació pública, així com la declaració d'utilitat pública i l'autorització de projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable, i l'avaluació d’impacte ambiental. La central, amb el nom Les Planetes, tindrà 9.408 panells fotovoltaics i una potència de 5,692 MW pic i 4,95 MW nominal. La inversió prevista és de 3,21 MEUR. Aquesta empresa promou també el parc solar Mas de Piquer al municipi, una central de més de 9.600 panells fotovoltaics.

Durant quinze dies es poden presentar al·legacions al projecte, que inclou també, com a infraestructures d'evacuació de l'energia, una línia aèria i soterrada de 25 kV que connectarà la instal·lació a l'altra planta solar fotovoltaica de Mas de Piquer. Aquesta instal·lació connectarà després amb la subestació transformadora 'Ribaroja'.