El ministeri de Transports adjudica les obres per a l'ampliació de l'estació de tren de Flix

Les vies d'apartat de tres estacions del corredor d'amplada convencional Saragossa-Casp-Tarragona, Chiprana i Nonaspe (Saragossa) i Flix (Ribera d'Ebre) seran ampliades fins als 750 metres de longitud útil. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, a través d'Adif, ha adjudicat el contracte per a l'execució de les obres a l'empresa Coalvi.

Aquesta ampliació dels apartadors fa possible l'estacionament i l'apartat de trens de longitud estàndard, reforçant la interoperabilitat de la xarxa ferroviària i millorant prestacions i la fiabilitat de les circulacions, informa el Ministeri. Per això, s'actuarà sobre l'esquema de via, s'adaptaran traçats per facilitar les ampliacions, es modificarà l'ús de determinades vies i es renovaran la superestructura, el sistema d'electrificació i les instal·lacions de seguretat i comunicacions.

En el cas de Chiprana, l'actuació contempla una nova via, passant el túnel en direcció Tarragona, adossada a la via general. A l'estació de Nonaspe, s'ha previst que la via 3 es prolongui pel costat Tarragona, per no interferir amb l'ús comercial. A Flix, que disposa de 5 vies, els treballs es concentraran en la superestructura, electrificació i instal·lacions.

L'ampliació d'apartats al corredor Saragossa- Barcelona s'inscriu al conveni subscrit entre Adif, Ports de l'Estat i l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB), amb càrrec al Fons Financer d'Accessibilitat Terrestre Portuària. Els treballs contribuiran a impulsar els trànsits ferroviaris de mercaderies amb el Port de Barcelona, aprofitant les sinergies entre el transport marítim i ferroviari i afavorint la competitivitat i la reducció de les emissions de CO2.

En aquest marc, Adif té prevista l'ampliació de les vies d'apartat en 7 estacions més entre Saragossa i Tarragona: Selgua, Marcén-Poleñino i Almudévar (Osca), Juneda i Raimat (Garrigues), Fonts d'Ebre (Saragossa) i La Pobla de Híjar (Terol). Aquestes actuacions, en fase de licitació amb una inversió prevista de 36,2 milions d'euros, se sumen a la ja finalitzada a l'estació de Vilaverd.

Aquestes actuacions es completen amb altres que Adif desenvolupa en l'entorn dels serveis de Auto- Lleida-Tarragona, el de més demanda al conjunt de la xarxa ferroviària, amb més de 100 circulacions/setmana per sentit. Aquests serveis seran clau per a l'impuls del transport de mercaderies, el desenvolupament de la intermodalitat a la Península i els tràfics entre Europa i el Marroc.

Les obres d'ampliació de les vies d'apartat de les estacions de Chiprana i Nonaspe (Saragossa), Flix (Ribera d'Ebre), Selgua, Marcén-Poleñino i Almudévar (Osca), Juneda i Raimat (Garrigues), Fuentes de Ebro (Saragossa) i La Pobla de Híjar (Terol) comptaran amb finançament europeu a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i finançat per la Unió Europea NextGenerationEU.