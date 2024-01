A informació pública un parc solar a Riba-roja d'Ebre de més de 10.100 panells fotovoltaics

El Departament d'Acció Climàtica sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció, l'avaluació d'impacte ambiental i la declaració d'utilitat pública i d'interès públic en sòl no urbanitzable del projecte de parc solar Mas de Piquer. Es tracta d'una central de 4,95 MW de potència nominal i 6,137 MW de pic, amb 10.144 panells fotovoltaics, situada al terme municipal de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre). El projecte inclou una línia d'evacuació d'alta tensió (25 kV) que connectarà la instal·lació amb la subestació transformadora 'Ribaroja'. El pressupost del projecte és de 3,52 MEUR. La peticionària és l'empresa alacantina Blue Viking Samara, amb seu social a Dénia.

Com publica el BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) aquest dimarts, hi ha un termini de quinze dies per presentar al·legacions. L'anunci inclou una llista detallada i individualitzada dels 79 béns afectats pel projecte de planta solar Mas de Piquer.