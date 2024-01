Les nuclears tarragonines estan entre les quatre de l'Estat que més incidents van tenir el 2023

Ascó I encapçala la llista de centrals nuclears de l'Estat que més successos va notificar al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) durant el 2023, amb dotze incidents. Segons dades de l'organisme publicades aquest divendres, la segueix la central de Cofrentes (València) amb vuit, mentre que Ascó II --set incidents- i Vandellòs II -cinc- ocupen el tercer i quart lloc del rànquing format per les vuit centrals nuclears operatives. Les tres centrals catalanes estan operades per l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV).

Entre totes van notificar fins a 40 successos al CSN. Així, 36 van ser classificats com a nivell 0, és a dir, «sense significació per a la seguretat». Un va arribar a nivell 1 o «anomalia» i tres van quedar fora de l'escala "en no estar vinculats directament amb la seguretat nuclear i la protecció radiològica".

El CSN considera com a notificable «qualsevol incidència, anomalia o degradació que hagi passat en una instal·lació nuclear, radioactiva o transport amb un potencial impacte en la seguretat nuclear o radiològica». Un 35% de les notificacions van ser per criteris relacionats amb l'operació de la instal·lació, el mateix percentatge que per especificacions tècniques de funcionament. Un 25% va ser per actuacions de sistemes de seguretat i un 5% corresponents a salut i seguretat laboral.

Els 40 successos notificats per les centrals de l'Estat al CSN és la xifra més alta -juntament amb els 40 del 2017- des del 2015, quan se'n van produir 57. Així, des dels 24 successos del 2020 la xifra ha anat creixent. El 2021 se'n van registrar 37 i el 2022, 38.