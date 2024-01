Cavalls, jotes i espectacles, els grans protagonistes de Sant Antoni

Cavalls i jotes. Aquests seran els dos grans protagonistes, des d’avui i fins diumenge a Ascó. La vila de la Ribera d’Ebre dona aquesta tarda el tret de sortida a la seva Festa Major d’Hivern, en honor a Sant Antoni. La celebració, que és Festa Patrimonial d’Interès Nacional, combina les arrels més tradicionals de la vila, amb propostes musicals i d’oci, pensades perquè tant els asconencs com els visitants trobin una proposta variada i gaudeixin d’uns dels dies més grans a la localitat.

Avui, la missa en honor a Sant Antoni serà l’acte destacat. Demà aviat a matí, es passarà a recollir la llenya amb la qual s’encendrà la tradicional foguera de la plaça de l’Església, al voltant de la qual es ballen les jotes. L’encesa de la foguera es farà divendres a la tarda, just després del pregó. Si bé la primera ballada es farà demà a dos quarts de 4 de la tarda, a partir de divendres i fins diumenge, es podrà gaudir d’aquesta dansa tradicional cada dia a les 6 de la tarda i a les 11 de la nit.

Un altre dels elements tradicionals que no pot faltar mai a Ascó per Sant Antoni són els animals. Divendres al matí, es durà a terme la tradicional processó dels Tres Tombs, que acabarà amb la benedicció dels animals. Als Tres Tombs, cal sumar-hi les corrides. Aquestes curses de cavalls, matxos i rucs són un dels grans atractius de la festivitat. La primera es farà divendres a la 1 del migdia, al Circuit de Sant Antoni de Fontxinxella. Dissabte i diumenge, les corrides es faran a les 12 del migdia; la del dissabte al circuit de cavalls i la del diumenge al carrer dels Clots.

Orquestres, djs i humor

Ara bé, no tot és tradició a la Festa Major de Sant Antoni d’Ascó. La localitat ha programat espectacles en clau d’humor per a les nits de dijous, divendres, dissabte i diumenge. El primer serà La Ruina Show, un espectacle on la misèria té premi. Divendres serà el torn de Meugenio, un tribut al gran humorista català. Dissabte, Improshow permetrà que sigui el públic qui decideixi què passarà a sobre l’escenari, mentre que diumenge els Primital Brothers i els seus sons onomatopeics surrealistes faran que el públic es diverteixi d’allò més.

Pel que fa a les orquestres i concerts, dijous pujaran a l’escenari del Casal el grup de versions Mr. Highland, divendres l’orquestra The Luxe, i dissabte la Himalaya. Els sopars de germanor acaben de completar el programa.