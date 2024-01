Finalitzen els treballs d’adequació del jaciment arqueològic del poblat de Sebes a Flix

Els treballs d’adequació del complex arqueològic del poblat de Sebes, dins el terme municipal de Flix (Ribera d’Ebre), han finalitzat aquesta setmana. L’objectiu de la intervenció ha estat salvaguardar les restes arqueològiques, així com adequar l’espai per fer-lo visitable.

L’actuació, dirigida per Mireia Pinto, s’ha centrat en la consolidació dels murs existents, sota «la premissa bàsica de respecte total per les estructures arqueològiques originals», tal com han detallat des del consistori. També s’ha habilitat un itinerari per comunicar els diferents sectors del jaciment.

Per a l’arqueòleg Jordi Morer, la voluntat final és «afegir un nou punt d’interès amb valor afegit que complementi la visita a un paratge natural singular». L’actuació ha estat impulsada per l’Ajuntament de Flix i subvencionada pel Departament de Cultura de la Generalitat amb el propòsit de promoure la defensa i conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic català.