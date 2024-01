La Ribera d'Ebre i la Terra Alta, les dues comarques que baixen d'afiliats al desembre respecte l'any passat

Una dona esperant el seu torn per entrar a l'Oficina de Treball.ACN

Els afiliats a la Seguretat Social van augmentar en 88.550 persones (+2,6%) durant el desembre a Catalunya en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Per comarques, les úniques que van empitjorar els registres en comparació amb el 2022 van ser la Ribera d'Ebre, que va baixar un 1%; i la Terra Alta, que va retrocedir un 0,3%. També va disminuir el nombre d'afiliats a la Segarra (-4,2%) i Osona (-1,7%), però en aquest cas es tracta de territoris afectats per la nova divisió comarcal. En canvi, destaca la millora de l'afiliació a l'Alt Empordà (+4,4%), el Montsià (+3,1%) i el Gironès (+3,1%).

Pel que fa a la variació mensual, en comparació amb el novembre l'afiliació va baixar en 19.180 persones, un 0,5%. Per comarques destaquen els augments d'Aran (+14,9%), l'Alta Ribagorça (+8,3%) i el Pallars Sobirà (+7,2%). En canvi, van retrocedir a la Ribera d'Ebre (-2,3%), la Conca de Barberà (-1,5%), l'Alt Penedès (-1,4%) i la Terra Alta (-1,4%).

Cal recordar que en l'últim any els canvis comarcals impliquen una nova comarca, el Lluçanès, que s'ubica entre Osona, el Bages i el Berguedà; i els municipis de Biosca i Torà han passat de formar part de la Segarra a ser del Solsonès. Aquests canvis afecten les dades per comarques que mensualment publica l'Idescat.

Per gènere, ressalta l'augment de dones afiliades a l'Alt Empordà (+4,8%) i el Montsià (+4,2%), però baixen a la Ribera d'Ebre (-0,4%). En el cas dels homes, destaca la pujada també de l'Alt Empordà (+4,1%) i la baixada del Priorat (-2%). El Barcelonès és la comarca on hi ha més paritat entre homes (50,9%) i dones (49,1%).

Per grups d'edat, l'únic que va empitjorar els registres de fa un any és el de 30 a 44 anys, que va disminuir un 0,3%, i ho va fer a la majoria de les comarques.

Per nacionalitats, els afiliats estrangers van augmentar a Catalunya en comparació amb el desembre del 2022 (+8%) a pràcticament totes les comarques, entre les que destaquen la Cerdanya (+12,8%), les Garrigues (+10,4%) i l'Alt Empordà (10,2%).

En relació amb els sectors, ressalta l'augment dels afiliats en els serveis del Barcelonès (+26.560 persones). En termes absoluts, de nou el que més va augmentar va ser l'Alt Empordà (+5,7%) i el Montsià (+4,5%).