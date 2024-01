Mor Jordi Jardí, exalcalde de Tivissa i president de Junts a la Ribera d'Ebre

Consternació a Junts per Catalunya per la mort de Jordi Jardí Pinyol, a l'edat de 57 anys. Jardí ha sofert una mort natural sobtada aquest dimecres, quan es trobava al seu domicili de Mont-roig del Camp (Baix Camp). Jordi Jardí va ser alcalde de Tivissa entre 2003 i 2019 i també president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre durant l'últim mandat a l'alcaldia (2015-2019). Actualment, era president de Junts per Catalunya a la Ribera d'Ebre. El secretari general del partit, Jordi Turull, s'ha mostrat "colpit" per la pèrdua de Jardí, qui ha reivindicat com "una persona ferma, honesta, activa i compromesa amb el seu poble, les Terres de l'Ebre i el país". L'Ajuntament de Tivissa decretarà dos dies de dol oficial.

Jordi Jardí també havia estat director general d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior de la Generalitat entre 2015 i 2021. En l'àmbit particular havia exercit de professor d'educació física i tècnic esportiu – va ser representant territorial de l'Esport de la Generalitat entre 2002 i 2003 –, i en el cos dels Mossos d'Esquadra.