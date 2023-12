La central nuclear d’Ascó II inicia el 29è cicle d’operació

La central nuclear d’Ascó II ha iniciat el 29è cicle d’operació. La planta s’ha connectat a la xarxa elèctrica aquest diumenge a les 22.43 hores, després de finalitzar les activitats corresponents a la 28a recàrrega de combustible. L’ANAV ha destinat a la recàrrega 28,8 MEUR i ha incorporat, temporalment, un miler de treballadors.

Durant la parada, s’han efectuat fins a 12.500 ordres de treball i s’han incorporat 31 modificacions de disseny físiques, així com 11 modificacions del programari informàtic. Segons l’associació, la voluntat ha estat mantenir la planta en les millors condicions de seguretat i fiabilitat per preparar la unitat al pròxim cicle i a l’entrada de l’anomenada «operació a llarg termini» prevista per el 2025.