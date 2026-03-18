Lo Riu Sona Festival comptarà amb els Amics de les Arts, els Catarres, Buhos i Pepet i Marieta com a caps de cartell

Lo Riu Sona comptarà amb els Amics de les Arts, els Catarres, Buhos i Pepet i Marieta, com a caps de cartell. El certamen se celebrarà el 30 de maig a Amposta.
El cartell el complementen La Cosina, Naina, Partiperes, Miquel del Roig, Dj Trapella, Greta Connor, Blanc, Cloe Galiano i Anna Adarve. Lo Riu Sona Festival mantindrà el format de dos escenaris, que permetrà una programació continuada sense interrupcions. Les portes s'obriran a les 17.00 h i els concerts començaran a les 18.00 h.
Les entrades anticipades es poden adquirir a través del web oficial del festival a un preu de 20 euros, mentre que a taquilla costaran 25 euros. L'entrada serà gratuïta per als infants de 0 a 5 anys, de 10 euros per als nens i nenes de 6 a 12 anys, i de 12 euros per als joves menors de 30 anys amb el programa Cultura Jove.
El recinte comptarà amb una zona d’autocaravanes, una àrea de food trucks i un punt lila per garantir un espai segur i lliure de violències, amb personal especialitzat.