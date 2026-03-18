Pluja de diners a la Ràpita: cauen 35.000 euros amb el ‘Cupó Diari’ de l’ONCE

Irene Castaño és qui ha portat la sort a La Ràpita des del seu punt de venda situat al carrer Sant Isidre

El 'Cupó Diari' de l'ONCE premiat correspon al sorteig d'ahir.

El 'Cupó Diari' de l'ONCE premiat correspon al sorteig d'ahir.ONCE

L’ONCE ha repartit 35.000 euros a La Ràpita en el sorteig del Cupó Diari d’ahir, 17 de març. Irene Castaño, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l’ONCE, és qui ha portat la sort a La Ràpita des del seu punt de venda situat al carrer Sant Isidre, 108.

La Ràpita pertany a l’agència de l’ONCE a Tarragona que presta serveis personalitzats a 780 afiliats i afiliades i compta amb 190 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.

El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.

Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels 20.900 agents venedors, 2.500 d’ells a Catalunya, que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir a l’instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es i establiments autoritzats.

tracking