Pluja de diners a la Ràpita: cauen 35.000 euros amb el ‘Cupó Diari’ de l’ONCE
Irene Castaño és qui ha portat la sort a La Ràpita des del seu punt de venda situat al carrer Sant Isidre
L’ONCE ha repartit 35.000 euros a La Ràpita en el sorteig del Cupó Diari d’ahir, 17 de març. Irene Castaño, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l’ONCE, és qui ha portat la sort a La Ràpita des del seu punt de venda situat al carrer Sant Isidre, 108.
La Ràpita pertany a l’agència de l’ONCE a Tarragona que presta serveis personalitzats a 780 afiliats i afiliades i compta amb 190 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.
El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.
Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels 20.900 agents venedors, 2.500 d’ells a Catalunya, que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir a l’instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es i establiments autoritzats.