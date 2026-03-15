Dues persones intoxicades per una possible avaria a la caldera en un habitatge de la Galera

El SEM va traslladar els afectats a l'Hospital d'Amposta  

Pla detall de les ambulàncies SEM

Elisenda Rosanas

Marta Omella
Marta Omella
Dues persones han resultat intoxicades aquest dissabte a la nit en un habitatge de la Galera, presumptament a causa d’un problema en el funcionament d’una caldera.

L’avís s’ha rebut cap a les 22.30 hores en una casa situada al camí del Cementiri. Segons les primeres informacions, la incidència podria estar relacionada amb una mala combustió de la caldera.

Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers procedent d’Ulldecona, que ha revisat la instal·lació i ha ventilat l’habitatge.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els afectats i els ha traslladat a l'Hospital d'Amposta. 

