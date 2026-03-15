Successos
Dues persones intoxicades per una possible avaria a la caldera en un habitatge de la Galera
El SEM va traslladar els afectats a l'Hospital d'Amposta
Dues persones han resultat intoxicades aquest dissabte a la nit en un habitatge de la Galera, presumptament a causa d’un problema en el funcionament d’una caldera.
L’avís s’ha rebut cap a les 22.30 hores en una casa situada al camí del Cementiri. Segons les primeres informacions, la incidència podria estar relacionada amb una mala combustió de la caldera.
Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers procedent d’Ulldecona, que ha revisat la instal·lació i ha ventilat l’habitatge.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès els afectats i els ha traslladat a l'Hospital d'Amposta.