SOCIETAT
El centre Eurecat d'Amposta crearà la primera gran escultura de plantes per a papallones i pol·linitzadors de l'Ebre
El centre tecnològic Eurecat d'Amposta tindrà la primera gran escultura de plantes aromàtiques autòctones per a papallones i pol·linitzadors de les Terres de l'Ebre. La figura s'aixecarà aquest dissabte en una jornada d'activitats regeneratives organitzada pel Centre en Resiliència Climàtica d'Eurecat.
La figura posa en marxa la iniciativa 'L'Efecte Papallona', un projecte que replicarà aquesta figura amb forma de papallona en deu territoris de la península Ibèrica. Amb aquestes escultures 'vives' es vol contribuir a la conservació d'aquests insectes lepidòpters i altres pol·linitzadors, 'excel·lents bioindicadors de la salut dels ecosistemes'. La població mundial de papallones ha disminuït entre un 70% i un 80% en els últims 50 anys.