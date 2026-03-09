MONTSIÀ
L'ACA millorarà la seguretat davant inundacions a Alcanar-Platja
La redacció del projecte s’ha adjudicat per prop de 126.000 euros i es preveu que estigui enllestit en un termini de 10 mesos
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat la redacció del projecte constructiu de protecció contra inundacions a l’àmbit d’Alcanar-Platja (Barranc del Llop), una actuació que vol millorar la seguretat de les persones i dels espais urbans més exposats en episodis d’avingudes. L’adjudicatària és ENGISIC Solucions i Consulting SL, per un import de 125.791,05 € (IVA no inclòs) i un termini de redacció de 10 mesos.
La redacció del projecte és el pas necessari per definir, amb criteris rigorosos, les obres de protecció que es podran executar a la zona. El treball se centrarà en tres punts sensibles, tots ells amb afectació directa sobre el nucli d’Alcanar-Platja: el barranc del Llop i tributaris, el barranc dels Bandolers i un petit barranc innominat de la zona.
En els darrers anys, Alcanar ha estat un dels municipis més afectats per inundacions de tot el Districte de Conca Fluvial de Catalunya amb danys significatius en carrers, habitatges, comerços i infraestructures. Només entre 2018 i 2025, Alcanar ha acumulat més de 12 milions d’euros en danys per inundacions, principalment arran dels episodis de setembre de 2021, 2023 i d’octubre de 2025, amb registres de pluja que van superar en alguns casos els 200 i fins als 300 l/m². Aquest nivell de recurrència i intensitat ha fet que el municipi sigui identificat en l’APRI com un dels punts més vulnerables del litoral i un àmbit prioritari dins la proposta de nous TRI.
El projecte permetrà identificar i determinar les actuacions més eficaces per reduir el risc d’inundació a l’àmbit d’Alcanar-Platja; i coordinar les actuacions hidràuliques amb la reordenació urbanística de l’àmbit, per assegurar un corredor fluvial continu i ben integrat. Tot plegat permetrà definir una proposta que reduirà l’impacte de futurs episodis d’avingudes, minimitzar danys i reforçar la seguretat d’un municipi que ha viscut episodis d’inundació molt severs i recurrents.