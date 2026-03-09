SOCIETAT
Els Bancs d'Aliments reben 215 tones d'arròs gràcies al reciclatge de les càpsules Nespresso
La Cambra Arrossera del Montsià usa el marro de cafè transformat en un compost d'alta qualitat per fertilitzar els camps
La Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) ha rebut 215 tones d'arròs gràcies al reciclatge de les càpsules Nespresso, un 5% més respecte a la campanya anterior. El projecte 'Arròs Solidari' és una iniciativa pionera d'economia circular que transforma el marro del cafè de les seves càpsules reciclades en un compost d'alta qualitat per al conreu d'aquest cereal i que la Cambra Arrossera del Montsià usa per fertilitzar els arrossars al delta de l'Ebre.
Des de l'inici del programa el 2011, s'han distribuït 1.967 tones d'arròs, el que equival a prop de 8 milions de racions de menjar a través dels 54 bancs aliments associats a FESBAL a tota Espanya. La donació d'enguany permetrà lliurar 860.000 racions a més de 9.500 persones.