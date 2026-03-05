POLICIAL
Detenen quatre persones a Amposta per una estafa continuada en la venda de vehicles
Els compradors pagaven la reserva, però els venedors mai apareixien en el moment de la venda. De moment ja hi ha 21 víctimes
Agents dels Mossos d’Esquadra, de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Amposta, van detenir el 2 de març a Amposta (Montsià) tres persones d’entre 46 i 52 anys, com a presumptes autores d’un delicte d’estafa. Avui, s’ha detingut una quarta persona pels mateixos fets, una dona de 38 anys.
Tot va començar amb una denúncia presentada el setembre de 2025 i, actualment, els investigadors han pogut identificar fins a 21 víctimes més afectades per la mateixa estafa.
Les víctimes es desplaçaven fins a Amposta des de diferents punts de Catalunya i de la resta d’Espanya per recollir un vehicle que prèviament havien reservat mitjançant un pagament. Un cop al lloc acordat per formalitzar la compravenda, s’adonaven que havien estat víctimes d’una estafa, ja que els venedors no s’hi presentaven. En molts casos, fins i tot, els presumptes autors els informaven que era una estafa o bé els bloquejaven el telèfon.
Les gestions d’investigació van constatar que la manera d’actuar consistia a publicar anuncis de venda de vehicles a portals digitals de compravenda de productes de segona mà i oferir-los a un preu molt assequible per atraure possibles compradors. Un cop les víctimes s’interessaven pel vehicle, els presumptes autors els demanaven un pagament en concepte de reserva per assegurar-ne la compra.
L’import d’aquesta reserva, que en la majoria dels casos oscil·lava entre els 100 i els 300 euros —tot i que alguna víctima va arribar a abonar quantitats superiors—, s’havia d’ingressar mitjançant una transferència bancària o un pagament instantani. A més, en alguns casos, també sol·licitaven dades personals com el document nacional d’identitat.
Un cop rebien els diners, els investigats deixaven de respondre als missatges, no es presentaven al lloc de trobada acordat i es quedaven amb l’import de la reserva.
Els números de compte i les dades dels pagaments instantanis vinculats a les reserves, així com les fotografies dels documents nacionals d’identitat que els presumptes autors havien proporcionat en el moment de fer-les, van permetre identificar-los. Gràcies a això, dilluns es van detenir els presumptes autors.
La investigació continua oberta i no es descarta que hi pugui haver noves denúncies i més detencions relacionades amb aquests fets.
Tres de les persones detingudes van passar dimarts a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Amposta mentre que la detinguda durant el dia d’avui hi passarà en les properes hores.